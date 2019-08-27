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Rusya'da nükleer sızıntı alarmı

Rusya'da nükleer sızıntı alarmı

Rusya’nın meteoroloji ajansı, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen patlamanın ardından radyoaktif sızıntı tespit edildiğini açıkladı.

Rusya’nın hava durumu servisi Roshydromet’ten yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde bu aybaşı askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut oluştuğu belirtildi. Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için yükseldiği ve tekrar normale döndüğü bilgisine yer verildi. 

5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ 

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk’te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen ‘radyoizotop güç kaynağı’ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti. Kuzey Kutbu bölgesindeki Nyonoksa Donanma Üssü’nde 8 Ağustos günü meydana gelen füze patlamasında 5 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Rus nükleer şirketi Rosatom, kazanın sıvı yakıtlı bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana geldiğini kaydetmişti.

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