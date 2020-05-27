27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:17 | Son Güncelleme:
Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti
Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti.
Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti. ABD, Rusya'nın gizlice Libya'daki Haftar güçlerine uçak göndererek destek verdiğini iddia etmiş, Rusya bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.
RUSYA'NIN LİBYA'YA UÇAK GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
ABD'nin Afrika Komutanlığı dün Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınlayarak, Suriye üzerinden Hafter güçlerine destek sağlandığını öne sürmüştü. Rusya'dan konuya dair süratle yanıt geldi. Rusya, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.