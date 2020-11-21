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21 Kasım 2020 Cumartesi 15:24 | Son Güncelleme:

Rusya'da maske uyarısı hayatına mal oldu

Rusya'da otobüse maskesiz binen çifti uyaran yolcu bıçaklanarak öldürüldü.

Rusya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Otobüse maskesi binen bir çifti uyaran yolcu, çift tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı. Uyarıları dikkate almayan yaşları 40 ve 34 olan erkek ve kadın çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı. Olay anı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

MASKE UYARISI HAYATINA MAL OLDU

İsmi açıklanmayan ve çifti maske takmaları konusunda uyaran kişinin, minibüsün dışına itildiği ve daha sonra maske uyarısında bulunduğu yolcu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutuklandığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

<p>Rusya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Otobüse maskesi binen bir çifti uyaran yolcu, çift tarafında

Rusya'da maske uyarısı hayatına mal oldu

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