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  3. Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 344 bini geçti
24 Mayıs 2020 Pazar 12:27 | Son Güncelleme:

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 344 bini geçti

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 344 bini geçti

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 344 bin 481'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 344 bin 481’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 153 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 541’e ulaştığını açıkladı.

(DHA)


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