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  3. Rusya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Yamalo-Nenets Özerk bölgesinde bir helikopterin sert iniş yapması sonucu mürettebattan iki kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, enerji şirketi personeli taşıyan Mi-8 tipi özel bir firmaya ait helikopter doğal gaz kaynaklarının bulunduğu Sabetta köyüne yakın bir bölgede kötü hava şartları yüzünden acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sert iniş yapan helikopterin devrilmesi sonucu 3 kişilik mürettebattan 2’si hayatını kaybederken, helikopterde bulunan 7 yolcudan 2’si yaralandı.  

Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.  

AA


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