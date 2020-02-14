Rusya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Rus TASS haber ajansına göre, enerji şirketi personeli taşıyan Mi-8 tipi özel bir firmaya ait helikopter doğal gaz kaynaklarının bulunduğu Sabetta köyüne yakın bir bölgede kötü hava şartları yüzünden acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sert iniş yapan helikopterin devrilmesi sonucu 3 kişilik mürettebattan 2’si hayatını kaybederken, helikopterde bulunan 7 yolcudan 2’si yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

AA