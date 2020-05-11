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  3. Rusya'da feci yangın: Bakımevindeki 9 yatalak hasta hayatını kaybetti

Rusya'da feci yangın: Bakımevindeki 9 yatalak hasta hayatını kaybetti

Rusya'da feci yangın: Bakımevindeki 9 yatalak hasta hayatını kaybetti

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki yatalak hasta bakımevinde yangın çıktı.

Yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yangının çıktığı sırada binada 29 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildri.

İlk belirlemelere göre, yangına buhar kazanının patlamasının neden olduğu aktarılırken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Dün Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

AA


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