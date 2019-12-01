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  3. Rusya'da feci kaza: Otobüs metrelerce yüksekten devrildi! Çok sayıda ölü var

Rusya'da feci kaza: Otobüs metrelerce yüksekten devrildi! Çok sayıda ölü var

Rusya'da feci kaza: Otobüs metrelerce yüksekten devrildi! Çok sayıda ölü var

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsü devrildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

(AA-DHA)


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