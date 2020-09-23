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  • Rusya'da düşen Su-30 tipi savaş jetiyle ilgili yeni gelişme: Başka bir uçak tarafından düşürüldü!
23 Eylül 2020 Çarşamba 18:18 | Son Güncelleme:

Rusya'da düşen Su-30 tipi savaş jetiyle ilgili yeni gelişme: Başka bir uçak tarafından düşürüldü!

Rusya'da düşen Su-30 tipi savaş jetiyle ilgili yeni gelişme: Başka bir uçak tarafından düşürüldü!
DHA

Rusya'da önceki düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulduğu duyuruldu.

Önceki gün Rusya'nın Tver bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düşen Su-30 savaş jetinin başka bir savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın Tass'dan aktardığı haberde, düşen Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti. Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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