23 Eylül 2020 Çarşamba 18:18 | Son Güncelleme:
Rusya'da düşen Su-30 tipi savaş jetiyle ilgili yeni gelişme: Başka bir uçak tarafından düşürüldü!
DHA
Rusya'da önceki düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulduğu duyuruldu.
Önceki gün Rusya'nın Tver bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düşen Su-30 savaş jetinin başka bir savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.DHA'nın Tass'dan aktardığı haberde, düşen Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti. Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.