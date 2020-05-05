Rusya'da doktorların gizemli ölümü: Çalıştıkları hastanenin pencerelerinden düştüler

Rusya’nın batısındaki Voronezh bölgesinde görevli olan doktor Aleksandr Şulepov, çalıştığı hastanenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Şulepov, son günlerde “gizemli bir şekilde hastane penceresinden düşen” üçüncü doktor oldu.

Aksam.com.tr’nin Radio Free Europe Radio Liberty’den (RFERL) aktardığı habere göre, doktor Aleksandr Şulepov’un kendisine koronavirüs tanısı koyulduktan sonra bile çalışmaya zorlandığı ve gizemli bir şekilde pencereden düşmesinin bununla ilgili olabileceği öne sürüldü.

Kafatasından kırık oluşan Şulepov’un yoğun bakımda bulunduğunu belirten iş arkadaşları, Şulepov’un Novaya Usman kentinde görev yaptığı hastanenin ikinci katından düştüğünü anlattı.

Koronavirüs tesi pozitif çıkan Şulepov’un, mesai arkadaşı Aleksandr Koşyakin ile bir video çekerek “patronlarının kendilerini çalışmaya zorladığını iddia ettiği” aktarılan haberde, üç gün sonra yeni bir açıklama yapan Şulepov’un, söz konusu videoyu “duygularının karışık olduğu bir dönemde kaydettiğini” söylediği belirtildi.

Aleksandr Şulepov, koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde gizemli bir şekilde hastane penceresinden düşen üçüncü doktor oldu.

SAĞLIK BAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞÜRKEN “GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE” PENCEREDEN DÜŞTÜ

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Krasnoyarsk kentindeki bir hastanede çalışan Yelena Nepomnyaşçaya isimli doktor, 1 Mayıs’ta hastanenin beşinci katındaki ofisinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Nepomnyaşçaya’nın, bölgesel Sağlık Bakanı Boris Nemik ile “savaş gazilerine hizmet veren hastanenin koronavirüs hastalarına açılması” konusunda telefon görüşmesi sırasında gizemli bir şekilde ofisinin penceresinden düştüğü öne sürüldü.

İddiaya göre, Nepomnyaşçaya’nın, Sibirya bölgesi Sağlık Bakanı Boris Nemik’le fikir ayrılığına düştüğü ve hastanenin koronavirüs hastalarına açılmasına katı bir şekilde karşı çıktığı belirtildi.

ASTLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAKLA SUÇLANAN DOKTOR İNTİHAR MI ETTİ?

Moskova yakınlarındaki Zivyozdniy kentindeki bir hastanede görev yapan Natalya Lebedeva, 24 Nisan’da hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın “kaza” sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Lebedeva’nın gizemli bir şekilde pencereden düşmesi konusunda, “astlarına koronavirüs bulaştırmakla suçlandığı için intihar etmiş olabileceği” öne sürüldü.

RUSYA’DA SON DURUM

Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksikliği konusunda sık sık şikayet ettiği Rusya’da 4 Mayıs itibarıyla koronavirüs bulaşan hasta sayısı 134 bin 687, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 280, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 639 olarak açıklandı.