Rusya'da dev kargo uçağı acil iniş sırasında kontrolden çıkarak kırıma uğradı

Rusya’nın Novosibirsk kentinde 150 ton yük taşıyan An-124 tipi kargo uçağı, Tolmachevo Havaalanı’na teknik arıza sonucu acil iniş yaptı.

DHA'nın Tass'dan aktardığı habere göre, uçağın iniş yaptığı sırada kontrolden çıktığı ve pistte sürüklendiği belirtildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; uçağın pilotu Evgeny Solovyov, "İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına geri döndük." dedi.