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  3. Rusya'da denizaltı faciası! 14 mürettebat hayatını kaybetti

Rusya'da denizaltı faciası! 14 mürettebat hayatını kaybetti

Rusya'da denizaltı faciası! 14 mürettebat hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dün akşam 20.30'da çıkan yangının, aracın deniz tabanının derinliğine dair ölçümler yaptığı sırada çıktığı ve mürettebatın dumandan zehirlendiği belirtildi.

Açıklamada "Ekibin fedakar mücadelesi sonucu yangın söndürüldü" ifadeleri yer aldı. Olay sırasında su altı aracında kaç kişinin bulunduğu ise açıklanmadı.

Su altı aracı, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Murmansk'taki Severomorsk bölgesindeydi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün düzenlenecek Rusya'nın Nehirleri forumuna katılımının iptal edildiğini ve Putin'in "kısa süre içinde" Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşeceğini açıkladı.

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