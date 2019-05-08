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  3. Rusya'da çığ felaketi! 7 turist hayatını kaybetti

Rusya'da çığ felaketi! 7 turist hayatını kaybetti

Rusya'da çığ felaketi! 7 turist hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Altay dağlarına çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.

Yerel Medya olayın Rusya sınırlarında Altay Cumhuriyeti'nin güney kesiminde meydana geldiğini; bölgeye Novosibirsk şehrinden gelen 9 turistin, Altay dağlarındaki gezileri sırasında çığ felaketinin yaşandığını duyurdu.

Turistlerin yapacakları ziyaret ve rotalarının daha önce yetkililere bildirilmiş olduğu; bölgede yapılan çalışma sonrası 7 turistin cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

(DHA)

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