Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. Rusya’da bir kedi evi yaktı

Rusya’da bir kedi evi yaktı

Rusya%E2%80%99da+bir+kedi+evi+yakt%C4%B1+

Rusya’nın Krasnodar şehrinde bir kedi yangın çıkardı.

x

  Rusya’nın Krasnodar şehrinde bulunan Zipovskaya Caddesi'nde yüksek katlı binanın bir dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Evde sadece bir kedinin bulunması nedeniyle yangın büyüdükten sonra komşular tarafından fark edildi. İtfaiye ekipleri komşuların ihbarıyla apartman dairesindeki yangına müdahale etti. Yangın, büyük uğraşlar sonucunda söndürüldü. Ekipler tarafından evde sadece yaralı bir kedi bulundu.

  
  Kedi tedavi altına alındı
  Yangının söndürülmesinden sonra kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin durumunun ağır olmadığı öğrenilirken tedavisinden sonra aileye teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan itfaiyenin yaptığı soruşturmada yangının kedi tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Aile, kedinin mutfak ocağının yanında yatmayı çok sevdiğini beyan edince itfaiye ekiplerinin mutfakta yaptığı incelemede kedinin ocağın yanına yatınca ocağın düğmesine bastığı, ocağın yanmasıyla bitlikte temizlik bezlerinin alev aldığı ve yangının bu nedenle çıktığı öngörüldü. Yangının kedi tarafından çıkarıldığı anlaşılınca olayla ilgili idari soruşturmanın yapılmadığı belirtildi.
(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
İzmir´de 13´üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı´nda

Drone ile damatlık tanıttılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç hakkında ilginç yorum

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019