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  3. Rusya'da banka soygunu! İçeridekileri rehin aldılar
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:26 | Son Güncelleme:

Rusya'da banka soygunu! İçeridekileri rehin aldılar

Rusya'da banka soygunu! İçeridekileri rehin aldılar

Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimliği belirsiz bir kişinin bankaya girerek içeride bulunan 6 kişiyi rehin aldığı iddia edildi.

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.

Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada, üzerinde Delivery Club kostümü olduğu iddia edilen saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.


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