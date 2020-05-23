23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:26 | Son Güncelleme:
Rusya'da banka soygunu! İçeridekileri rehin aldılar
Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimliği belirsiz bir kişinin bankaya girerek içeride bulunan 6 kişiyi rehin aldığı iddia edildi.
Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.
"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.
Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada, üzerinde Delivery Club kostümü olduğu iddia edilen saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.