Rusya'da banka soygunu! İçeridekileri rehin aldılar

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.

Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada, üzerinde Delivery Club kostümü olduğu iddia edilen saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.