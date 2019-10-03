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  3. Rusya'da askerden kaçma yöntemlerinin anlatıldığı internet siteleri yasaklandı

Rusya'da askerden kaçma yöntemlerinin anlatıldığı internet siteleri yasaklandı

Rusya'da askerden kaçma yöntemlerinin anlatıldığı internet siteleri yasaklandı

Rusya’da askere gitmek istemeyen gençler için kaçış yöntemlerinin anlatıldığı internet sitelerine yasaklama geldi.

Rusya’da sonbahar döneminde 132 binden fazla gencin askere katılımları için işlemlerinin yapılmaya başlanması ile ilginç bir gelişme yaşandı. Ülkedeki birçok internet sitesi Rus gençlerine askerlikten muaf olmaları ve tecil yaptırabilmeleri için hukuki açıkları sayfalarında paylaşmaya başlandı. Rus gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği bu internet siteleri için mahkemeden karar çıkarılarak ihtar gönderildi. Toplam 166 sayfa içerik yayınlayan birçok internet sitesi bu içerikleri kaldırdı. Fakat Rus gençlerinin askerden kaçma yöntemlerinin anlatıldığı toplam 23 site bu ihtarlara uymadı. Bunun üzerine Roskomnadzor Basın Servisi mahkeme kararını uygulamayan 23 internet sitesinin erişiminin kısıtlandığını açıkladı. Kısıtlama ile ilgili işlemler Rusya’daki tüm internet operatörlerine bildirildi.  (İHA)

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