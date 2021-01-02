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02 Ocak 2021 Cumartesi 21:27 | Son Güncelleme:

Rusya'da aşı yapılan sayısı 1 milyona yaklaştı

Rusya'da aşı yapılan sayısı 1 milyona yaklaştı
AA

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, ülkede 800 binden fazla kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını bildirdi.

Rusya'da 800 binden fazla kişinin koronavirüs aşısı olduğu açıklandı.

AA'da yer alan habere göre, Muraşko, Tver kentinde yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısına ilişkin bilgi verdi.

Ülkede toplu aşılama sürecinin devam ettiğini belirten Muraşko, "Tüm verilere göre 800 binden fazla kişi aşılandı." dedi.

Rusya'da 60 yaş üstü kişilerin de aşılanmaya başladığını aktaran Muraşko, 1,5 milyonun üzerinde aşının ülkenin çeşitli bölgelerine ulaştırıldığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı aşılama süreci 5 Aralık'ta Moskova'da, diğer bölgelerde ise 15 Aralık'ta başlamıştı.

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