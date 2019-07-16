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  3. Rusya'da akılalmaz olay! Kaplan otomobilden atladı

Rusya'da akılalmaz olay! Kaplan otomobilden atladı

Rusya'da akılalmaz olay! Kaplan otomobilden atladı

Rusya´da trafikte üstü açık bir otomobilden kaplan aniden yola atladı. Kaplanın bir sirke ait olduğu belirtildi.

Olay, Rusya´nın Ivanovo şehrinde meydana geldi. Üstü açık bir otomobilde eğitmeniyle beraber seyahat eden kaplan, otomobiller trafikte durunca aniden yola atladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kaplanın eğitmeninin tasma ile bağlandığı, eğitmeninin elinden kurtulunca yola atlayarak ters yöne doğru koştuğu ve eğitmenin de onu yakalamaya çalıştığı görüldü.

Yerel medyaya konuşan eğitmen, kaplanın sirke ait olduğunu, saldırgan olmadığını belirtti.

(DHA)

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