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  3. Rusya'da 7.5'lik korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7.5'lik korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7.5'lik korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MOSKOVA (AA) - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

Açıklamada, Severo-Kurilsk şehrinde deprem sonucunda bazı binaların bacalarının tahrip olduğu, Merkez Bölge Hastanesinde de elektrik kaynağının zarar gördüğü belirtildi.

- Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Pasifik Tsunami Merkezi; Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için "tsunami" uyarısı yapmıştı.


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