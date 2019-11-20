Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Rusya'da merkez üssü Ozernovskiy kentinin 267 km kuzeybatısı olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 20:26'da meydana gelen deprem yerin 486 km altında oluştu.
Ohotsk Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.