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Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Rusya'da merkez üssü Ozernovskiy kentinin 267 km kuzeybatısı olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 20:26'da meydana gelen deprem yerin 486 km altında oluştu.

Ohotsk Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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