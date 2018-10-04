Rusya'da 21 yaşındaki genci baltayla öldürerek cesedini yediler

21 yaşındaki Alexander Popoviç’in cesedi, St Petersburg’a 100 kilometre uzaklıktaki Novinka köyünde yer alan evinde bulundu.



Eve kiracı olarak aldığı 22 yaşındaki adam ve 12 yaşındaki kız, olay mahallini yakmak üzereyken tutuklandı.



"Yiyecek başka bir şey yoktu" diyen ikili, adamı baltayla öldürdükten sonra yediklerini itiraf etti.



Polisin çektiği görüntüler, evdeki vahşeti ortaya koydu. Alexander Popoviç’in kafası, evindeki fırında bulundu. Kolları kesilen adamın iç organları çıkartılmıştı. İkili, öldürdükleri adamın beynini pişirdiklerini de kabul etti.



12 yaşındaki kız için, ailesinin yaklaşık 10 gün önce kayıp alarmı verdiği ortaya çıktı. Bölgeye yaklaşık 2400 kilometre uzaklıktaki Soçi’de yaşayan kızın, sosyal medyada “Bir takipçiyi seviyorum. Onu kimselere vermem, o yalnızca benim. Başka kimseye ihtiyacım yok” ifadelerini kullandığı bildirildi.



Erkek de 12 yaşındaki kızla ilişkisi olduğunu polise itiraf etti. Adam tutuklanırken, kız da devlet gözetimine alındı.

(Milliyet)