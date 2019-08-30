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  3. Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusyanın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

DHA

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