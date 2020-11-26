  • $7,8858
  • 9,403
  • 459.496
  • 1334.67
26 Kasım 2020 Perşembe 12:48 | Son Güncelleme:

Rusya yeni hava savunma sistemi füzesini test etti

Rusya yeni hava savunma sistemi füzesini test etti
IHA

Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir hava savunma sistemi test ettiklerini ve sistemin hedefi vurmada başarılı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir hava savunma sistemi test ettiklerini ve sistemin hedefi vurmada başarılı olduğunu açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, Rusya ve ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmen çekildiklerini duyurmasının ardından Rusya’da yeni füze savunma sistemlerine ilişkin testlere devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’da bulunan Sary-Shagan eğitim sahasında yeni bir deneme yapıldığı bildirilerek, son denemede hedefin bir kez daha başarıyla imha edildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yeni füze sisteminin denenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kazakistan’daki Sary-Shagan eğitim sahasında yeni Rus füze sistemi başarıyla test edildi. Yeni füze sistemi tehdit olarak görülen hedefe kilitlendi, ekipler de doğrulanan hedefi vurarak görevi başarıyla tamamladı” ifadeleri yer aldı.

Rusya geçtiğimiz ayın sonlarında yine aynı eğitim sahasında adını açıklamadığı bir füze sistemi daha denemişti.

<p>Bir süre önce Dubai seyahatinde ezan sesinden etkilenerek İslamiyet'i araştırmaya başlayan anne v

Ezan sesini duyunca Müslüman oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Edirne'de uygulanan koronavirüs önlemi Türkiye'de bir ilk oldu

Kırmızı periler diyarı turizm atağı için gün sayıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.