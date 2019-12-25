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Rusya yeni fiziksel ilkelere dayalı hava savunma sistemleri geliştiriyor

Rusya yeni fiziksel ilkelere dayalı hava savunma sistemleri geliştiriyor

Rusya'nın yeni fiziksel ilkelere dayanan hava savunma sistemleri geliştirdiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nden Teğmen Alexander Leonov Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni fiziksel ilkelere dayanan hava savunma sistemleri geliştirdiğini söyledi.

Yeni fiziksel ilkeler, silahın yıkıcı faktörlerinin daha önce askeri amaçlarla uygulanmayan süreçlere ve olaylara dayandığının altını çizmek için kullanılan kavramsal bir terimdir. Bu ilkelere dayanan silahlar arasında lazer ve mikrodalga silahları, sonik silahlar, elektromanyetik toplar ve diğerleri sayılabilir.

 Savunma Bakanlığı'nın Krasnaya Zvezda gazetesine konu hakkında verdiği röportajda da, "Hava savunma birliklerini şu anda geliştirilmekte olan yeni fiziksel prensiplere dayalı sistemlerle silahlandırma planları var." denildi.


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