Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişimi sonrası tebrik ve memnuniyet mesajları

Kerç boğazı krizi sonrasında Rusya’da tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu Rus ve Ukraynalı esir ve tutuklu değişimi gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak Moskova ve Kiev’den kalkan Ukrayna ve Rus uçakları taşıdıkları tutukluları ülkelerine getirdi. Moskova’daki Vnukova havalimanı ve Kiev’deki Borispol havalimanında esir ve tutuklar aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Kiev’de tutukluları karşılamaya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Değişime dahil 70 kişi arasında, Kerç boğazı krizi sonrası Rusya tarafından tutuklanan 24 Ukraynalı bahriyelinin yanı sıra, Ukrayna Haber Ajansı’nın (Ukrinforum) Paris muhabiri Roman Suşçenko, Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, Rus Ria Haber Ajansı’nın Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Krill Vışinskiy gibi isimler de bulunuyor.

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 35 kişi, Ukrayna tarafından 35 kişinin değişime dahil olduğunu bildirdi. Teknik olarak değişim sürecinin çok zor gerçekleştiğini ifade eden Moskalkova, değişim çalışmasının 3 yıl sürdüğünü dile getirdi.

Kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu değişimi konusunda çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

TRUMP´TAN RUSYA VE UKRAYNA´YA TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların takasını yapan Rusya ve Ukrayna´yı tebrik etti.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rusya ve Ukrayna az önce çok sayıda esiri değiştirdi. Çok iyi haber, belki de barışa yönelik ilk dev adım. Her iki ülkeye tebrikler!" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından esir edilen Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönmelerinin memnuniyet ile karşılandığı belirtildi.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı askerlerin, aynı şekilde film yapımcısı Oleg Sentsov’un nihayet evlerine dönmüş olmalarından dolayı memnunuz. Bu doğru yönde atılmış bir adım. NATO Rusya’ya Minsk Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam edecek. Bu yükümlülüklerin arasında tüm mahkumları serbest bırakmak da var” denildi.

Konu üzerine açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise , “Rusya ve Ukrayna çok sayıda esir takası gerçekleştirdi. Çok iyi bir haber, muhtemelen bu barış için atılan ilk büyük adım. İki ülkeyi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN MEMNUNİYET MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bugün (7 Eylül) gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen, başta Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderliği olmak üzere, tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde, bölgesinde barış ve istikrarın teminine yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.