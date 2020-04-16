Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. esir takasında 19 Ukraynalı serbest kalacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karşılıklı esir değişimleri devam ediyor. Ukrayna, işgal altındaki topraklarında esir bulunan 19 vatandaşını geri getiriyor. Ülkemizdeki karantina sebebiyle özgürlüğüne kavuşan vatandaşlarımız karantina bölgesine götürülecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu esir değişiminin üçüncüsü gerçekleştiği belirtilirken, "2019 Eylül ayında yapılan esir değişiminin ilk etabında 35, Aralık ayında yapılan ikinci etapta ise 76 kişi evine döndü" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Fransa’nın başkenti Paris’te 2019’un Aralık ayında yapılan Normandiya formatındaki görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında yapılan anlaşmada esir değişimine ilişkin maddeler kabul edilmişti.

İHA