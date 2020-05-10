Rusya ve İran arasında Esed krizi mi var? Dikkat çeken açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, "Astana süreci ülkelerinin Suriye geleceğiyle ilgili karar aldığına" ilişkin haberleri yalanladı.

AA'nın İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Musevi, “Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Musevi Tahran yönetiminin, Esed rejimine olan desteğini hatırlatarak bunun devam edeceğini belirtti.

RUS MEDYASINDA "TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ESED'İ GÖNDERECEK" HABERLERİ

Daha önce, Rus medyasında da 'Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşşar Esed'i yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladıkları' iddiaları yer almıştı.