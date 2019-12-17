Rusya ve Esed rejimi Akdeniz'de ortak tatbikata başladı

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Tatbikata Rus savaş gemileri ve Hmeymim hava üssündeki uçakların yanı sıra Esed rejimine ait füzeler ile donanmış hücumbot ve mayın tarama gemilerinin de katıldığı bildirildi.

Tatbikatların komutanı Alexander Yuldashev, manevraların ortak çalışma ortamında yapılacğı ve çeşitli taktik bölümleri içereceğini söyledi.

Rus ve Esed rejimine bağlı güçlerin savaş gemilerinin topçu ateşi eğitimi ve ortak manevralarla meşgul olacağını ifade eden Yuldashev, "Kıyıdaki güvenlik ve savunma grupları, İHA karşıtı önlemleri ve Tartus üs tesislerine yönelik bir saldırının sonuçlarını içeren ve ortadan kaldıran tatbikatlar uygulayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, tatbikatın amacıyla ilgili olarak, Rusya ile Esed rejimi güçleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmak ve böylece "terörle mücadele çabalarını" daha başarılı kılmanın hedeflendiği bildirildi.