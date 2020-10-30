Rusya uzay yarışının sırlarını açtı

Rusya’nın Volgograg kentinin 100 km kadar doğusunda yer alan Kapustin Yar Uzay Üssü’nün bulunduğu alan, ilk kez ziyaretçilere açılıyor. Üs, 1940’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin gizli füze denemelerine ve sonrasında uzay yarışının en gizli projelerine ev sahipliği yapmıştı. Üs, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman roket mühendislerinin sırlarına erişim imkanı veren Rus bilim adamlarının çalışma merkeziydi. İlk hayvanat kozmonot ve 1957’de uzay yörüngesine çıkan ilk köpek Layka’nın uçtuğu roketler de bu üste sergileniyor.

