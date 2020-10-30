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30 Ekim 2020 Cuma 01:52 | Son Güncelleme:

Rusya uzay yarışının sırlarını açtı

Rusya uzay yarışının sırlarını açtı

Rusya, Kapustin Yar Uzay Üssü'nün bulunduğu alanı ilk kez ziyaretçilere açıyor.

Rusya’nın Volgograg kentinin 100 km kadar doğusunda yer alan Kapustin Yar Uzay Üssü’nün bulunduğu alan, ilk kez ziyaretçilere açılıyor. Üs, 1940’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin gizli füze denemelerine ve sonrasında uzay yarışının en gizli projelerine ev sahipliği yapmıştı. Üs, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman roket mühendislerinin sırlarına erişim imkanı veren Rus bilim adamlarının çalışma merkeziydi. İlk hayvanat kozmonot ve 1957’de uzay yörüngesine çıkan ilk köpek Layka’nın uçtuğu roketler de bu üste sergileniyor.

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