Rusya, tatbikat kapsamında S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi

Rusya Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Basın bürosunun yaptığı açıklamada, uçaksavar topçularının 2 bin kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Bölgesi'nden tatbikatlara geldiğini söyledi.

Star.com.tr'de yer alan habere göre açıklamanın devamında, "Astrahan Bölgesi'ndeki Ashuluk uygulama sahasında, Batı Askeri Bölgesinin Leningrad hava savunma büyük biriminden uçaksavar füze alayı ekipleri hava hedeflerine karşı S-400 'Triumf' yerden havaya füzelerini ateşledi." denildi.

S-400 Triumf hava savunma sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dâhil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.