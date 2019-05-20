Rusya Savunma Bakanlığı hafta sonunda saldırıya uğradığını açıkladı
Suriye'de faaliyetlerine devam eden Rusya'dan sıcak bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonunda Suriye'deki Rus askeri üssüne 6 adet füzeli saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Suriye’deki Hmeymim Askeri Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştiği ortaya çıktı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada El Nusra’nın Rusya’ya ait Hmeymim Askeri Hava Üssü’ne 6 kez roketli saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rus yetkililer bu saldırıların bertaraf edildiğini aktardı. Lazkiye bölgesinde bulunan Hmeymim Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen saldırılarda 6 roket kullanıldığı ve bu füzelerin havada imha edildiği belirtildi.