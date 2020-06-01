Rusya sahte banknotları savundu! 'Libya ekonomisine destek için gerekli'

Bakanlık, sahte banknotların, “Libya ekonomisinin desteklenmesi için gerekli olduğunu” iddia etti. Libya Merkez Bankası ile Rus Goznak kamu şirketinin Libya dinarı basması konusunda 2015’te anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı kaydedildi. Rus Dışişleri Bakanlığı, “Sahte olan Libya dinarları değil, ABD’nin açıklamalarıdır” şeklindeki açıklamayla paraların geçerli olduğunu savundu.

