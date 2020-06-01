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  3. Rusya sahte banknotları savundu! 'Libya ekonomisine destek için gerekli'
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:46 | Son Güncelleme:

Rusya sahte banknotları savundu! 'Libya ekonomisine destek için gerekli'

Rusya sahte banknotları savundu! 'Libya ekonomisine destek için gerekli'

ABD Dışişleri Bakanlığının Malta makamlarının Rus kamu şirketince basılan 1,1 milyar dolar değerinde sahte Libya dinarı banknotları ele geçirdiğini duyurması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama ile sahte para basılması savunuldu.

 Bakanlık, sahte banknotların, “Libya ekonomisinin desteklenmesi için gerekli olduğunu” iddia etti. Libya Merkez Bankası ile Rus Goznak kamu şirketinin Libya dinarı basması konusunda 2015’te anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı kaydedildi. Rus Dışişleri Bakanlığı, “Sahte olan Libya dinarları değil, ABD’nin açıklamalarıdır” şeklindeki açıklamayla paraların geçerli olduğunu savundu.


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