Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6946
  • 6,4523
  • 254.329
  • 99.060
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya, S-500'ün üretimine başladı

Rusya, S-500'ün üretimine başladı

Rusya, S-500'ün üretimine başladı

Rusya’nın yüksek teknoloji şirketi Rostec'in CEO'su Sergei Chemezov S-500'lerin üretimine başlandığını açıkladı.

Rostec’in CEO’su Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya, S-500'ün üretimine başladı Rossiya-1 televizyonuna konuşan Chemezov "Yeni modern silahlar geliştiriliyor.

Dolayısıyla, bir kez S-400 sistemi satabildiğimize göre şimdi de S-500 sistemleri üretmeye başlayabiliriz. Bunlar daha güncel sistemler olacak. Söylememeyi tercih ederim çünkü onlar henüz operasyonel değiller. Ama sanırım çok yakında hizmete girecekler" dedi. 

Bu son teknoloji ürünü füze sistemlerinin ne zaman operasyonel hizmete girdiği sorusuna Chemezov "Denemeler bitince" yanıtını verdi.

Chemezov S-500 sisteminin menzilinin S-400'den de daha yüksek olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov geçtiğimiz hafta gazetecilere verdiği demeçte, S-500'ün bir dizi başarılı testten sonra planlanandan daha erken bir zamanda teslim edileceğini ve askerlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde almalarını beklediğini belirtmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında

İnsülin Direncini Kırmadan Kilo Vermek İmkansız!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'deki bu sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti