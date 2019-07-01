Rostec’in CEO’su Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya, S-500'ün üretimine başladı Rossiya-1 televizyonuna konuşan Chemezov "Yeni modern silahlar geliştiriliyor.

Dolayısıyla, bir kez S-400 sistemi satabildiğimize göre şimdi de S-500 sistemleri üretmeye başlayabiliriz. Bunlar daha güncel sistemler olacak. Söylememeyi tercih ederim çünkü onlar henüz operasyonel değiller. Ama sanırım çok yakında hizmete girecekler" dedi.

Bu son teknoloji ürünü füze sistemlerinin ne zaman operasyonel hizmete girdiği sorusuna Chemezov "Denemeler bitince" yanıtını verdi.

Chemezov S-500 sisteminin menzilinin S-400'den de daha yüksek olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov geçtiğimiz hafta gazetecilere verdiği demeçte, S-500'ün bir dizi başarılı testten sonra planlanandan daha erken bir zamanda teslim edileceğini ve askerlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde almalarını beklediğini belirtmişti.