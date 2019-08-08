Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya S-300'leri ateşledi

Rusya S-300'leri ateşledi

Rusya S-300'leri ateşledi

Rusya’nın S-300 “Favorit” hava savunma sistemleri birlikleri, S-300 füze sistemleriyle tatbikatlara başlandığını ve başarılı test atışları yapıldığını duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya’nın Merkez Askeri Bölge Basın Ofisi bugün günü yaptığı açıklamada, Sibirya bölgesinden gelen iki S-300 “Favorit” mürettebatı tarafından, Astrakan Bölgesi’ndeki tatbikatlarda düşman balistik ve seyir füzelerinin vurulduğu bildirdi.

Füze birliklerinin 15 adet havadan havaya füze ateşlediğini belirten Basın Ofisi, “Füzeler, balistik ve seyir füzelerini taklit etmeyi ve son derece düşük rakımlarda uçmayı hedefledi. S-300’ler hem gündüz hem de gece ateşlendi.” açıklamasını yaptı.

S-300 “FAVORIT” HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-300 “Favorit” hava savunma sistemleri, büyük sanayi ve idari tesisleri, askeri üsleri ve düşman havacılık saldırılarına karşı komuta yerlerini korumak için tasarlandı. S-300 füzeleri, 200 km’ye kadar menzilde ve 25 ilâ 27 km yükseklikte balistik ve aerodinamik hedefleri vurabilir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...
<p>Eskiden her şeyin tadı bambaşkaydı sanki öyle değil mi? Hele ki bayramların... Her bayramda eskil

Kırmızı Mikrofon Sordu: Nerede O Eski Bayramlar?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda danışma robotları göreve başladı