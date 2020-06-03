Rusya: S-400'lerde karar Ankara'nın

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında ön görüde bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye’nin son kararını beklediklerini belirtti. Shugayev, S-400’lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türkiye’nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400’lerin konuşlandırılmasının koronavirüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.