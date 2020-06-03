Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7159
  • 7,5057
  • 373.227
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya: S-400'lerde karar Ankara'nın
03 Haziran 2020 Çarşamba 02:04 | Son Güncelleme:

Rusya: S-400'lerde karar Ankara'nın

Rusya: S-400'lerde karar Ankara'nın

Rusya, S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi.

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında ön görüde bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye’nin son kararını beklediklerini belirtti. Shugayev, S-400’lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türkiye’nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400’lerin konuşlandırılmasının koronavirüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.


İP'li Türkkan orman arazisine fabrika, TOKİ arazisine çiftlik kurmuş!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
WhatsApp'tan sevindiren özellik!
Hagi önermişti! G.Saray, Romanya'nın yeni yıldız adayını kapıyor...
Ekonomik destek paketleri tüm kesimlere 'kalkan' oldu
Şehitliklerde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Şehitliklerde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Şans eseri servet buldu

Şans eseri servet buldu