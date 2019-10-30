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Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Rusya, gece yarısı nükleer denizaltıdan fırlatılan balistik füzelerin fırlatma anına dair görüntüler paylaştı.

Rusya gece yarısı nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fırlatmaya ilişkin görüntüler paylaşılarak balistik füze denemesine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Borei - A nükleer denizaltıdan Rusya’nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka adasında bulunan Kura eğitim sahasında Bulava isimli kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi. Rusya tarihinde bu tatbikatın ikinci kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bulava füzeleri, her biri 150 kilometrelik 10 savaş başlığı taşırken 8 bin kilometre menzile sahip. Bu füzeler, 2045 yıllına kadar Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.

İHA

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