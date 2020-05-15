Rusya koronavirüs aşısını buldu mu? Putin'den 'fikri mülkiyet' uyarısı

Rusya'da Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, Rusya’da genetik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıda, ülkede geliştirilen Kovid-19 aşısında gelinen son durumu aktardı.

Sputnik'in haberine göre, Maksyutov, aşının bitmiş halinin etkinliği ve güvenliğine yönelik klinik öncesi çalışmaların haziranda tamamlanacağını belirterek, "Klinik çalışmaların ilk iki aşamasında toplamda 300 gönüllü üzerinde test etmeyi, bu yılın eylül ayında da bu aşıyı tescil ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

PUTİN'DEN 'FİKRİ MÜLKİYET' UYARISI

Toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çok umuyorum ki, koronavirüs aşısının tescili eylülde gerçekleşir. Yalnızca fikri mülkiyet konusunu iyi düşünün, kesinlikle önceden sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

TRUMP DA AŞI İÇİN TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Allentown bölgesindeki bir üretim tesisine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum." görüşünü paylaştı.