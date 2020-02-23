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Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti

Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti

Rusya, Japonya'daki karantina sürecinin sona erdiği yolcu gemisinden 3'ü koronavirüs taşıyan 8 Rus vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Japonya'nın Yokohoma kenti limanından 20 Ocak'ta ayrılarak 3 Şubat'ta geri dönen ve 1 Çinli yolcuda virüs tespit edildikten sonra karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemiden 8 Rus turist tahliye edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, "8 vatandaş Rusya'ya döndü, gemide oldukları sırada 3 vatandaşta yeni tip koronavirüse rastlanmıştı. Diğer Rusya vatandaşları ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel uçağı ile yolculuk yapmayı reddetti" dedi.

Tahliye edilen 8 kişinin Tataristan'ın başkenti Kazan'da özel bir sağlık merkezinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağını belirten Golikova, virüs taşıyan 3 kişinin ise tedavisine devam edildiğini aktardı.

İHA


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