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  • Rusya, Japon hava sahasına girdi: Savaş jetleri anında engelledi
03 Ekim 2020 Cumartesi 09:36 | Son Güncelleme:

Rusya, Japon hava sahasına girdi: Savaş jetleri anında engelledi

Rusya, Japon hava sahasına girdi: Savaş jetleri anında engelledi
AA

Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopterin, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Japon hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Rus Mi8 askeri helikopteri, Hokkaido'nun doğusundaki Shiretoko burnunda dün öğleyin 12.25 sularında Japon hava sahasına girdi.

AA'da yer alan habere göre, kazara sınır ihlali yaptığı kaydedilen helikopter, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetlerinin uyarıları sonrası, herhangi bir agresif tavır sergilemeksizin bölgeyi terk etti.

Dışişleri Bakanlığı kanalıyla olay sonrası Moskova'ya protesto gönderildiği kaydedildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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