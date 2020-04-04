Rusya, İtalya'ya gönderdiği doktorların arasına casus gizlemekle suçlandı

Koronavirüsün (corona virüs) Avrupa’daki merkez üssü olan İtalya’nın virüsle mücadelesine destek vermek için bir grup doktor gönderen Rusya’nın, bu doktorların arasına birkaç askeri casus gizlediği öne sürüldü.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, kimyasal silah uzmanları, “İtalya’daki Rus doktorların ve askeri yetkililerin istihbarat toplamadığını düşünmenin çok büyük bir naiflik olduğunu” düşünüyor.

İngiliz kimyasal silah uzmanı Hamish De Bretton-Gordon, İtalya’daki koronavirüs mücadelesine yönelik Rus desteğine ilişkin olarak şu iddiayı öne sürdü:

“Hiç şüphe yok ki, doktorların arasında Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU yetkilileri de var.”

Rusya, İtalya hükûmetinin talebi üzerine 22 Mart 2020 itibarıyla İtalya’nın Lombardiya bölgesinde yer alan Bergamo kentine içerisinde tıbbi malzeme ve doktorların bulunduğu 15 uçak göndermişti.

Öte yandan, İngiliz hükûmeti, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in 2018 yılında ülkenin Salisbury kentinde zehirlenme olayının arkasında GRU ajanlarının olduğunu düşünüyor. ABD istihbarat servisleri ise, GRU’yu, 2016 Başkanlık Seçimi sürecinde Donald Trump’ın rakiplerinin bilgisayar sistemlerine sızmakla suçluyor.