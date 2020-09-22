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  • Rusya: İkinci koronavirüs aşısının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağız
22 Eylül 2020 Salı 11:53 | Son Güncelleme:

Rusya: İkinci koronavirüs aşısının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağız

Rusya: İkinci koronavirüs aşısının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağız

Rusya, koronavirüs tedavisi için geliştirilen ikinci aşının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağını açıkladı.

Rusya, koronavirüs tedavisi için geliştirilen ikinci aşının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağını duyurdu.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKASI ARTIYOR

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810’a ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 160 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 649’a ulaştığını açıkladı.

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