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Rusya harekete geçti: Bir dizi önlem alacağız

Rusya harekete geçti: Bir dizi önlem alacağız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Doğu Avrupa'da artan NATO gücüne karşı bir dizi önlem alacağını duyurdu. Şoygu, Rusya'nın doğu sınırlarında da askeri varlığını artıracağını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında, Doğu Avrupa'daki askeri ve siyasi durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Şoygu, bölgede yaşanan durumu, NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri varlığının güçlendirilmesi, ABD füze savunma sistemlerinin Polonya ve Romanya’da konuşlandırılması ve Finlandiya ile İsveç arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesi. şeklinde özetledi. Rus Bakan konuya ilişkin, ''Ortaya çıkan tehditleri ortadan kaldıracak bir dizi önlemi uygulamaya alacağız.'' dedi.
 
DOĞU'DA DURUM KARIŞIK
 
Doğu'da askeri ve siyasi durumun karmaşıklığının Şoygu, ''Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin eylemleri, Güneydoğu Asya'daki Rusya ve Çin'in konumunu zayıflatarak, Asya-Pasifik bölgesindeki etkisini artırmayı hedefliyor'' dedi.
 
Şoygu konuşmasında, Rusya'nın doğu sınırında da askeri varlığını artırmak atacağı bir dizi adımdan da bahsetti.
 
Toplantı Şoygu'nun, ''Size Savunma Bakanlığı yönetim kurulunun yeni bir üyesini sunuyorum: Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Yevkurov Yunus-Bek Bamatgireevich.'' tanıtım sözleri ile sona erdi.

(star.com.tr)

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