Rusya duyurdu: ABD İdlib'i vurdu

Rusya’dan yapılan açıklamada ABD’nin dün 15.00 sularında Moskova ve Ankara’ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Maaret-Misrin ve Kafer-Hava yerleşimlerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Rusya, ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurguladı.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Rus tarafının, ABD Merkez Komutanlığı'nın ''El Kaide hedeflerini vurduk'' iddiasına cevap niteliği taşıyan açıklamasında, ABD kuvvetlerinin köyleri vurduğu ve bu köylerde çok sayıda can kaybı ve hasar meydana geldiği belirtildi.