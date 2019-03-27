Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,3288
  • 6,1118
  • 224.343
  • 91.855
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Gerilim zirve yaptı! Rusya'dan ABD'ye jet yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı hedef alan "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" sözlerini eleştirerek, öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.

x

Zaharova, Pervıy Kanalı'nda, Trump'ın Venezuela ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası topluma verilen sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor." dedi.

Zaharova, ABD'nin diğer ülkelerin meşru çıkarları üzerine karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, bugün, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabulünde, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı: Mağdur kızı oynamak isterim
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın telefon kavgası
Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin pedagog krizi
Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a Bomba Transfer!
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, heyecanı anbean artan sokağın nabzını tuttuk. Kendiler

Akşam TV Yerel Seçim öncesi halkın nabzını tuttu: Maltepe

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin ihracatı yüzde 170 artmıştı: İşte Türkiye'den silah alan ülkeler

Bella Hadid'in Kapadokya fotoğrafları olay oldu