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13 Kasım 2020 Cuma 02:27 | Son Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rus-Türk gözlem merkezi İHA'larla görev yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rus-Türk gözlem merkezi İHA'larla görev yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rus-Türk gözlem merkezinin İHA'lar yardımıyla uzaktan görev yapacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları yardımıyla uzaktan görev yapacağını açıkladı. Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtti. 

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