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  3. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye İran tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye İran tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye İran tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "BMGK kararlarına uymayan ABD’nin sorumsuz davranışı nedeniyle İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kabul edilemez durum oluştu. Bu durumun çözülmesini görüşeceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Moskova’da görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, ABD’nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çıkmasını eleştirdi.

ABD’nin anlaşmadan çıkma kararı nedeniyle İran’ın taahhütlerini durduğuna işaret eden Lavrov, “BMGK kararlarına uymayan ABD’nin sorumsuz davranışı nedeniyle İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kabul edilemez durum oluştu. Bu durumun çözülmesini görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin nükleer anlaşma ile ilgili Rus yönetimine gönderdiği mektubu aldıklarını ve dikkatle incelemeye başladıklarını aktaran Lavrov, İran’ın yapılan anlaşmalar ve BMGK kararlarına bağlı kalmasını da takdir ettiklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise bir yıl önce ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, “ABD, BMGK'nin kararını çiğnedi. Sadece bununla kalmadı, bu kararı uygulamak isteyenlere de engel oldu.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, nükleer anlaşmaya taraf 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) devlet başkanına mektup gönderdiğini anımsatan Zarif, “Rusya’yı diğer ortaklarımızdan ayrı görüyoruz. Bu nedenle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben bir mektup getirdim." şeklinde konuştu.

İstedikleri düzeyde olmasa da anlaşma çerçevesinde Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler sürdürüldüğünü kaydeden Zarif, anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerinin de yükümlülüklerini yerine getirmemeye başladığını ifade etti.

(AA)

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