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  3. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Berlin süreci, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Suriye krizinde önemli bir aşamadayız. Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını iletti" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Lavrov şunları söyledi:

Libya konusunda hatayı İtalya değil, Libya'yı bombalayarak NATO yaptı ve devlet mekanizmasını yok etti. Suriye krizinde siyasi sürecin önemli bir aşamasındayız. Gelişmeler kontrolümüz altında, BM Suriye Temsilcisi Pedersen gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek. 

Libya'da; Hafter bu uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti.


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