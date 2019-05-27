  • $6,056
  • 6,7847
  • 250.275
  • 86.145
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi Orta Doğuya asker sevkiyatına karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi Orta Doğuya asker sevkiyatına karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilave asker gönderme kararının bölgede riskleri artıracağını söyledi.

Lavrov, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilave asker gönderme kararının bölgede riskleri artıracağına işaret eden Lavrov, "ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da konuşlandırılmış olan askerlere ilave olarak bin 500 asker daha gönderme kararına gelince biliyorsunuz ki askeri potansiyel arttığında riskler de artacaktır." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Körfez ülkeleri ile bölgesel saldırmazlık anlaşması önerisi yaptığını hatırlatması üzerine Lavrov, bunun doğru bir girişim olduğunu ifade etti.

Lavrov, "Birbirine saldırmama konusunda anlaşmak, belki de gerilimleri düşürmenin ilk adımıdır. Bu şekilde anlaşmanın doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

(AA)

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

Hepimizin hayatında stresli, üzüntülü zamanlar oluyor. Bu stres ve üzüntü bizim sadece ruh sağlığımı

Ramazan Ayında Stres ve Üzüntü ile Nasıl Baş Edebiliriz? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

Bursa'da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu yapıldı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.