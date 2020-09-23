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23 Eylül 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer santral tepkisi: Odunla mı ısınacaksınız

Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer santral tepkisi: Odunla mı ısınacaksınız
IHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Nükleer İşçi Günü kapsamında işçilerle bir araya gelirken, nükleer santralleri kapatan ülkelere tepki göstererek, “Odunla mı ısınacaksınız” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 28 Eylül’de kutlanan Nükleer İşçi Günü kapsamında Kremlin Sarayı’nda nükleer santral yöneticileri ve işçileriyle bir araya geldi. 

İHA'nın aktardığı habere göre, işçilere hitaben konuşmasında nükleer santrallerin dünya için temiz enerji kaynakları olduğunu savunan Putin, bu doğrultuda ülkesinin nükleer santrallere verdiği önemden bahsetti.

Önceki yıllarda Almanya ziyaretinde bu konu üzerine görüşmelerde kullandığı ifadeleri açıklayan Putin, “Geçmiş zamanlarda Almanya’da konuşmuştum. Şimdi siz nükleer santralleri kapatıyorsunuz. Bizden gaz almak istemiyorsunuz. Peki ısınmak için ne kullanacaksınız? Yakacak odunla mı? Ama yakacak odun da yok. Bunun için Sibirya’ya gitmelisin” diyerek batılı ülkelerin nükleer santralleri kapatma kararlarına tepki gösterdi.

Batılı ülkelere nükleer santral kararları nedeniyle tepkilerini sürdüren Putin, “İnsanlar gelişiyor ve teknoloji daha karmaşık hale geliyor. Bir gün insanlık mükemmele ulaşacak. Ama Avrupa’daki ortaklarımız işleri ciddi şekilde zorlaştırıyor. Çünkü birçok ülkede nükleer santraller kapalı. Hala birincil enerji kaynağı net değil" şeklinde konuştu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

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