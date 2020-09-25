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  • Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'ye çağrı: "Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım"
25 Eylül 2020 Cuma 17:47 | Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'ye çağrı: "Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım"

Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'ye çağrı: "Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım"
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye siber güvenlik alanında birlikte çalışma çağrısı yaptı. Putin, "Karşılıklı olarak kabul edilebilir şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisi ve yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla seçim süreçleri dahil birbirinin iç işlerine müdahale etmeme garantisinin verilmesini teklif ediyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye siber güvenlik alanında birlikte çalışma çağrısı yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Putin, siber güvenlik alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu alanda ABD'ye iş birliğini geliştirme teklifinde bulunan Putin, ilgili kurumlar arasında kapsamlı diyaloğun yeniden oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Enformasyon alanında olumsuzlukların yaşanmasının önlenmesi için hükümetler arasında ortak anlaşma yapılmasını öneren Putin, "Karşılıklı olarak kabul edilebilir şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisi ve yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla seçim süreçleri dahil birbirinin iç işlerine müdahale etmeme garantisinin verilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, teklifinin iki ülke arasında güven seviyesini arttıracağını ve güvenliği sağlayacağını belirterek, "ABD'yi uluslararası bilgi güvenliğiyle ilgili Rus-Amerikan uzmanlar arasında diyaloğun yolunu açmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

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