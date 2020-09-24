  • $7,6384
  • 8,8979
  • 456.125
  • 1117
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Trump'tan önce 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş
24 Eylül 2020 Perşembe 15:01 | Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin Trump'tan önce 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş

Rusya Devlet Başkanı Putin Trump'tan önce 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş
AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği 9 Eylül'de açıklanmıştı. Rus basınında çıkan haberlere göre, Putin 2021 Nobel Barış Ödülü'ne, Rus yazar Sergey Komkov tarafından aday gösterildi. Ayrıca, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın da ödüle aday gösterildiği biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Putin 2021 Nobel Barış Ödülü'ne, Rus yazar Sergey Komkov tarafından aday gösterildi.

Nobel Komitesine adaylık mektubunun 9 Eylül'de sunulduğu ve bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ödüle aday gösterildiği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adayların değerlendirilmesiyle ilgili bir prosedür var. Ödül verilirse iyi, verilmezse sıkıntı yok. Burada başka bir şey söylemek zor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği 9 Eylül'de açıklanmıştı.

Ayrıca, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın da ödüle aday gösterildiği biliniyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başladı

Barajın suyu azalınca havzasından ''midye tarlası'' çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.